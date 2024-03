Campania, De Luca: “tutte le opere pubbliche saranno realizzate con tre turni di lavoro per bruciare i tempi”

Il governatore ha assicurato la costruzione di un nuovo ospedale a Giugliano

Le opere pubbliche in Campania saranno realizzate introducendo forti cambiamenti nell’organizzazione dei lavori nei cantieri.

“Le gare che stiamo facendo in Campania per le opere pubbliche prevedono tutte il triplo turno per bruciare i tempi’ – ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, inaugurando a Giugliano un parco giochi.

De Luca ha assicurato che il nuovo ospedale a Giugliano sarà realizzato nel più breve tempo possibile. “Io avrei voluto vivere tranquillo, fare solo le cerimonie – ha detto – bisogna combattere dalla mattina alla sera altrimenti non si muove nulla”.

Il governatore regionale si sofferma sulla struttura sanitaria flegrea: “Abbiamo chiesto al governo nazionale di fare tre cose per scongiurare la chiusura dei pronto soccorso. C’è qualche stupido che fa dello sciacallaggio. La Regione può fare solo i concorsi – ha sottolineato – ma se i medici ci sono“. Da qui la richiesta al Governo di aumentare la retribuzione ai medici dei pronto soccorso e poi di abolire il numero chiuso alla Facoltà di medicina, “siamo l’unico paese europeo ad averlo”.

CiCre