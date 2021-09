Campania, De Luca: “Costituiremo azienda unica regionale per il trasporto pubblico”

Il governatore ha colto l’occasione per attaccare il sindaco uscente de Magistris

In Campania sarà costituita l’azienda unica regionale per il trasporto pubblico. Le decisioni e gli orientamenti politici e amministrativi sono stati annunciati dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca nel corso di un incontro sui trasporti regionali. “L’impegno è quello di lavorare a un’azienda unica regionale per il trasporto pubblico, ci sono ragioni funzionali che ci obbligano ad andare in questa direzione. E’ un lavoro che faremo assieme anche alle organizzazioni sindacali, senza demagogia. Dobbiamo parlare chiaro, anche se siamo in campagna elettorale” – ha affermato De Luca che ha colto l’occasione per lanciare un siluro contro il governo cittadino uscente del sindaco Luigi de Magistris. “La nuova amministrazione comunale di Napoli erediterà un disastro per il trasporto pubblico locale ” – ha detto il governatore.

CiCre