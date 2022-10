Campania, bufera sull’Asl di Nocera(Salerno): 250 disabili lasciati senza assistenza

Sulla vicenda scende in campo anche il sindaco di Baronissi Gianfranco Valianete

250 disabili nella zona dell’Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno, sono rimasti senza assistenza. Ed anche il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, si unisce alle voci di tante famiglie disperate.

Lo scopo delle istanze è sollecitare il direttore del distretto sanitario dell’Asl di Nocera ad autorizzare le terapie riabilitative alla Villa dei Fiori.



“Alle famiglie, soprattutto alle famiglie ma anche ai medici, alla Villa dei Fiori va la nostra piena solidarietà – spiega Valiante in una nota – per una vicenda paradossale che abbiamo avuto modo di conoscere a fondo nelle scorse settimane e che purtroppo non riesce a smuoversi. Impensabile negare ancora il diritto alle cure a tanti gravi disabili, spesso giovanissimi, che non potranno così che peggiorare la propria già disperata condizione”.