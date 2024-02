Campania, accesso al Fascicolo Sanitario: il consiglio regionale approva la mozione della consigliera Muscarà

Accesso alla piattaforma online dei pazienti anche ai medici in servizio presso l’Emergenza Sanitaria Territoriale per fornire una risposta terapeutica più rapida al paziente

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato le seguenti Mozioni: “Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per il 118” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), come modificata dall’assessore al Bilancio e finanziamento del servizio sanitario regionale Ettore Cinque, per dare l’accesso alla piattaforma online dei pazienti anche ai medici in servizio presso l’Emergenza Sanitaria Territoriale per fornire una risposta terapeutica più rapida al paziente durante il suo percorso diagnostico terapeutico pre-ospedaliero e ospedaliero, in coerenza con le linee guida nazionali in materia.

“Abolizione obbligo presentazione certificato medico per il rientro a scuola” ad iniziativa della consigliera Carmela Fiola (Pd) e finalizzata alla abolizione del certificato medico per il rientro a scuola attualmente previsto dopo cinque giorni di assenza del bambino, “una certificazione obsoleta – ha sottolineato l’esponente del Pd – che non risponde più alle attuali consuetudini ovvero al fatto che oggi tutti i bambini vengono visitati dai pediatri di libera scelta i quali hanno, comunque, l’obbligo di comunicare l’eventuale malattia infettiva al servizio igiene pubblica“

“Poco fa in Consiglio Regionale, abbiamo finalmente discusso e votato per la mia mozione, a mio avviso importantissima, per ridurre i tempi di intervento del 118 in Campania, il tutto a costo quasi zero – ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà – A livello istituzionale è stato istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico per agevolare l’assistenza del paziente, ma al momento con il via libera solo per il medico di base. Grazie a questa mozione, con i mezzi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, i medici del 118 durante il tragitto percorso dall’autoambulanza potranno entrare in possesso di tutte le informazioni a disposizione, consultando tramite un’App, la storia clinica online del paziente. C’è da dire che la mozione è stata approvata con la modifica apportata dall’Assessore Cinque, attenendoci quindi alle linee guida a livello nazionale, ossia quando il Fascicolo nazionale potrà essere messo nella disponibilità dei Servizi di Emergenza-Urgenza. È il medico del 118 che dovrebbe avere accesso ai dati, e non solo il medico di base. Se la giunta vuole mantenere questo impegno, mi ritengo soddisfatta di aver portato tale argomentazione all’attenzione del Consiglio tutto, e ringrazio l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ per il suggerimento ” – conclude la consigliera Muscarà.