Teatro San Ferdinando, Lina Sastri in ‘Nozze di Sangue’ di Garcia Lorca

Nel doppio ruolo di madre e sposa Lina Sastri al teatro San Ferdinando è protagonista di “Nozze di sangue” di Federico Garcia Lorca, da domani al 25 febbraio, nella messa in scena firmata dal regista Lluis Pasqual, considerato il massimo esperto dell’opera di Garcia Lorca.

Lo spettacolo arriva a Napoli dopo il debutto al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei nello scorso giugno e sull’onda del successo raccolto nella tournée che ha toccato Palermo, Catania, Torino.

“La rilettura del capolavoro del grande andaluso sottolinea l’aspetto poetico del dramma abbandonando ogni naturalismo, concependo una messa in scena che intreccia prosa, danza e canto – sottolinea nelle sue note di regia Lluis Pasqual- La metafora sulla passione e sull’amore che lui ha reso immortale in questo testo bruciante è ancora vivissima e attuale in tante civiltà che non appartengono alla cultura europea. Ma lo è, senza dubbio, ancora dentro le nostre frontiere piene d’intolleranza e di odio. E queste parole le scrivo mentre in Europa viviamo la (forse) più irrazionale guerra della storia dell’uomo. Quanti volti di spose, di madri trascinati dal dolore abbiamo visto in televisione? Come quelli che ha immaginato Lorca…”

In scena Roberta Amato (sposa di Leonardo), Giovanni Arezzo (sposo), Ludovico Caldarera (vecchio), Alessandra Costanzo (vecchia), Elvio La Pira (uomo), Gaia Lo Vecchio (donna), Giacinto Palmarini (Leonardo), Floriana Patti (donna), Alessandro Pizzuto (uomo), Sonny Rizzo (uomo).

I musicisti sono Riccardo Garcia Rubì (alla chitarra), Carmine Nobile (alla chitarra), Gabriele Gagliarini (alle percussioni). Le scenografie sono di Marta Crisolini Malatesta, i costumi di Franca Squarciapino, le coreografie di Nuria Castejon, le luci di Pascal Merat.