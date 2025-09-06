Campania 2025, Roberto Fico candidato presidente: l’annuncio ufficiale con Giuseppe Conte a Napoli

L’ex presidente della Camera guiderà la coalizione progressista alle prossime regionali. Conte: «Siamo con lui per cambiare davvero la Campania». Manfredi e Sarracino esprimono pieno sostegno.

Roberto Fico sarà il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania. L’annuncio ufficiale arriverà domani pomeriggio a Napoli, durante un evento pubblico a cui parteciperà anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha confermato la notizia tramite un post su Facebook.

«In bocca al lupo al nostro Roberto Fico per la nuova sfida che lo attende. Saremo tutti con lui in questa corsa alla guida della Regione Campania. Ci vediamo domani pomeriggio a Napoli!», ha scritto Conte. «La candidatura di Roberto è un passo fondamentale per costruire un progetto politico in grado di vincere non solo in Campania, ma in tutto il Paese». Il leader del Movimento 5 Stelle insieme al candidato del centrosinistra alle regionali parteciperà ad una riunione che si terrà alle 17,30 nella sede di Foqus in Via Portacarrese a Montecalvario.

Sarracino (PD): «Una candidatura che unisce e guarda al futuro» Soddisfazione anche da parte del Partito Democratico, che ha confermato il pieno sostegno alla candidatura dell’ex presidente della Camera. Il deputato Marco Sarracino, membro della segreteria nazionale del PD per il Mezzogiorno, ha commentato: «La candidatura di Roberto Fico è una straordinaria notizia per la Campania. In questi anni abbiamo lavorato per costruire l’unità delle forze progressiste, e oggi finalmente abbiamo davanti una figura capace di rappresentare il rinnovamento che la nostra terra chiede». Sarracino ha poi delineato la visione della coalizione per il futuro della regione: «Immaginiamo una Campania in cui la sanità torni a essere un diritto universale, in cui i trasporti siano efficienti, e dove i giovani possano costruire il proprio futuro senza dover emigrare. Quelli che sembravano sogni oggi possono diventare realtà».

Manfredi: «Fico ha l’esperienza e il dialogo necessari per guidare la Regione» Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso piena soddisfazione per la scelta di Fico come candidato unitario del centrosinistra: «Ho sempre sostenuto la necessità di una coalizione larga e inclusiva. Roberto Fico ha l’esperienza istituzionale e la capacità di dialogo per offrire ai cittadini campani le risposte che meritano». «Insieme possiamo proseguire quel percorso politico e amministrativo virtuoso che abbiamo avviato quattro anni fa a Napoli», ha aggiunto.

Fico: «Pronto a dare tutto per la mia terra» Attraverso i suoi canali social, Roberto Fico ha ribadito il suo legame profondo con la Campania e l’impegno per costruire una regione più giusta, sostenibile e inclusiva: «Fare politica significa prendersi cura del proprio territorio. L’ho fatto da attivista, poi nelle istituzioni, e ora voglio farlo da presidente della Regione. Sono figlio di una terra straordinaria, che ha eccellenze in tanti settori ma anche problemi che ne ostacolano lo sviluppo». «Sono convinto che questa regione possa esprimere un nuovo protagonismo civico, grazie all’entusiasmo dei suoi giovani, alle competenze dei suoi professionisti e alla partecipazione attiva di cittadini e imprese», ha dichiarato.«Domani sarò a Napoli con Giuseppe Conte, perché c’è un futuro da costruire per la Campania. E possiamo costruirlo tutti insieme».

Alma