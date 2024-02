Caivano, i residenti del Parco Verde contro gli sgomberi: organizzati blocchi stradali. Contestata Giorgia Meloni

Il Prefetto di Napoli incontrerà martedì prossimo una delegazione di

Un gruppo consistente di residenti del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli hanno organizzato oggi una dura protesta contro gli sgomberi delle abitazioni occupate abusivamente. Organizzati blocchi stradali. Durante le proteste sono stati esposti degli striscioni molto polemici, come quello con la scritta “avete usato i nostri bambini per i vostri interessi e poi gli avete tolto la casa”. Molte persone sono preoccupate per la possibile perdita della casa dopo aver appreso la notizia dei 25 rigetti, da parte della autorità giudiziaria, delle istanze di revoca del sequestro degli immobili occupati abusivamente. La protesta si è conclusa dopo l’impegno assunto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari di incontrare una delegazione di abitanti martedì prossimo alle 14,30 a Caivano nella parrocchia del Parco Verde, la parrocchia di don Maurizio Patriciello.