Bradisismo, rinviata l’approvazione del decreto legge. Laura Iovinelli del Comitato Emergenza Campi Flegrei: “pronti per manifestare”

Duri commenti dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra

Rinviata l’approvazione del decreto legge sui Campi Flegrei. Il provvedimento doveva essere discusso e approvato nel Consiglio dei Ministri in programma domani.

È ancora in corso la ricognizione sulle risorse finanziarie necessarie per le misure, e si conta comunque di varare il decreto entro la fine di giugno.

Immediata la reazione dell’opposizione. “Che fine ha fatto il decreto Campi Flegrei 2? Dove sono i soldi promessi ad un territorio in difficoltà? Non ci sono? Se non sanno dove prenderli, li prendessero dal Ponte sullo Stretto“. Lo chiede il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle, Antonio Caso. “C’è un intero territorio che attende delle risposte dal governo ed oggi scopriamo che prima di fine mese non ci sarà nulla. Il ministro Musumeci oltre a chiacchiere e teatrini, è in grado di produrre risposte?”, prosegue Caso. “Ci sono migliaia di persone che aspettano una qualche misura per poter sistemare la propria casa e rendere il nostro territorio più resiliente – aggiunge Caso – C’è anche chi, avvisiamo il ministro, è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione e sta continuando a pagare il mutuo e le tasse varie. Noi lo ripeteremo fino allo sfinimento: basta chiacchiere e più fatti perché non è così che si aiuta un territorio a convivere con il bradisismo”.

Duro il commento del deputato Francesco Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra: “Lo slittamento del decreto legge sui Campi Flegrei, il cui esame era atteso nel Consiglio dei ministri in programma domani, è l’ennesima brutta figura e disattenzione del Governo, che a nostro avviso ha fatto per ora poco e male per i cittadini e le amministrazioni dei campi Flegrei” – afferma Francesco Emilio Borrelli – Il ministro Musumeci si è volatilizzato e con lui le già scarse attenzioni ai cittadini puteolani – prosegue – Ci auguriamo che non ci siano nuovi ed ennesimi slittamenti”.

Molto critica la combattiva portavoce del Comitato Emergenza Campi Flegrei, Laura Iovinelli. “Decideremo nelle prossime ore le iniziative di lotta da intraprendere nei prossimi giorni. Dobbiamo capire se riguarda solo i “rinforzi” agli edifici inagibili o anche i contributi per gli sfollati. Ci informeremo su questo”

CiCre