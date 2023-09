Salernitana e Frosinone si affrontano a viso aperto, termina 1-1

Le due squadre si dividono la posta in palio: incontro equilibrato anche nel risultato finale. Decidono l’incontro Romagnoli e Cabral

Salernitana e Frosinone si sono affrontate all’Arechi nella 5^ giornata di Serie A, terminando la partita con un pareggio per 1–1. I ciociari hanno sbloccato il risultato al 13‘ con Romagnoli, che ha sfruttato un cross di Marchizza e ha superato Ochoa di testa.

Successivamente, il Frosinone ha avuto anche la possibilità di raddoppiare al 17‘ con Caso, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Dopo l’intervallo, la Salernitana ha reagito nella ripresa e ha trovato il pari al 54‘ con Cabral, che ha segnato il suo primo gol in granata con un tiro da fuori area.

In seguito, entrambe le squadre hanno cercato il vantaggio, ma senza successo. Infatti, la Salernitana ha colpito una traversa con Cabral al 10‘, mentre il Frosinone ha sfiorato il gol con Soulé al 28‘ e Cheddira al 25‘. Infine, Candreva ha provato a sorprendere Turati al 36‘, ma il portiere ciociaro si è fatto trovare pronto. Pertanto, il pareggio non cambia la classifica: la Salernitana resta ultima con due punti, mentre il Frosinone sale a quattro.

Il racconto del primo tempo

Ecco il racconto della prima frazione di gioco tra Salernitana e Frosinone, terminata sull’1–1. La squadra di casa parte forte e al 10‘ sfiora il vantaggio con Cabral, che scappa sulla destra e calcia a sorpresa sulla traversa. Infatti, è il terzo legno in tre partite per l’attaccante granata.

Il Frosinone non si lascia intimorire e al 14‘ trova il gol del vantaggio: angolo di Marchizza e colpo di testa vincente di Romagnoli, che anticipa la difesa e batte Ochoa. La Salernitana accusa il colpo e al 17‘ rischia di subire il raddoppio: Caso si libera in area e infila Ochoa con un bel tiro a giro, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Tuttavia, il Frosinone continua a spingere e al 25‘ va vicino al gol con Cheddira, che da due passi colpisce in pieno Ochoa su calcio d’angolo.

Poco dopo è Soulé a sfiorare l’incrocio con un sinistro a giro. D’altra parte, la Salernitana reagisce solo al 36‘ con Candreva, che prova il mancino da fuori ma non impensierisce Turati.

Il racconto del secondo tempo

La Salernitana ha dominato il secondo tempo e ha trovato il gol del pareggio con Cabral al 53‘. Il Frosinone ha sofferto la pressione granata e ha rischiato di subire altri gol, salvandosi grazie alle parate di Turati. La squadra di Di Francesco non è riuscita a reagire e ha creato poche occasioni da gol, affidandosi ai calci piazzati di Garritano. La cronaca del secondo tempo racconta la superiorità della Salernitana che ha meritato il pareggio.

Il secondo tempo si apre con la Salernitana che attacca a testa bassa. Al 47‘ Pirola sfiora il gol di testa su un angolo battuto da Candreva, ma la palla esce di poco. In seguito, il Frosinone replica al 49‘ con Mazzitelli che conclude una bella azione con un tiro centrale che Ochoa para in due tempi. Al 51‘ Soulé prova il colpo di testa su un altro angolo, ma manda la palla alta. Successivamente, al 52‘ Candreva si gira in area e tira sul primo palo, ma Turati respinge.

Al 53‘ arriva il gol della Salernitana: su un altro angolo di Candreva, Cabral raccoglie la palla e con un destro preciso batte Turati. La Salernitana continua a spingere e al 55‘ Candreva ci prova da fuori area, ma la palla sfiora il palo. Poco dopo, al 60‘ Maggiore calcia da posizione defilata, ma Turati si distende e devia in angolo. Al 62‘ Cabral tira ancora da fuori area, ma Turati si salva in tuffo.

Sousa cambia Mazzocchi con Ikwuemesi al 64‘ e l’attaccante nigeriano al 66‘ costringe Turati a una nuova parata con un tiro dalla destra. Nel frattempo, il Frosinone cerca il vantaggio con i calci di punizione di Garritano, ma il centrocampista non trova mai lo specchio della porta. Infine, la Salernitana gestisce il pareggio e controlla il gioco fino al fischio finale.

Le dichiarazioni post gara. Sousa: “Orgoglioso della partita di oggi”

Soddisfatto ma non troppo. Così si può riassumere il pensiero di Paulo Sousa dopo il pareggio per 1–1 tra Salernitana e Frosinone. Il tecnico granata ha elogiato la prestazione dei suoi, ma ha anche sottolineato i margini di miglioramento.

“Abbiamo fatto una buona partita, la squadra sta crescendo ma c’è ancora tanto da fare. Abbiamo cercato di creare molto sulle fasce, ma i nostri avversari sono stati bravi a chiudere gli spazi e a non concederci le situazioni di uno contro uno. Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno dimostrato carattere e personalità“, ha detto Sousa ai microfoni di DAZN.

Inoltre, il mister ha poi analizzato i primi cinque risultati in campionato, sottolineando come alcuni episodi sfortunati abbiano condizionato la classifica. “I soli tre punti sono frutto di alcune situazioni sfavorevoli che ci sono capitate. A Roma eravamo vicini alla vittoria, a Lecce abbiamo dominato nel secondo tempo e con l’Udinese abbiamo meritato di vincere. La squadra sta lavorando bene, con impegno e dedizione, e merita più di quello che ha ottenuto finora“.

Per questo motivo, Sousa ha poi spiegato la scelta di schierare Cabral più avanzato, premiato dal gol del pareggio. “Cabral è un giocatore importante per noi, ha qualità e intelligenza. Abbiamo provato a metterlo più vicino alla porta per farlo rendere al meglio. Ha fatto un grande gol e una grande partita in generale“.

Infine, il tecnico granata ha espresso fiducia nel futuro della squadra, invitando a non abbattersi per i risultati negativi. “La squadra ha una mentalità forte e una grande voglia di lavorare. Dobbiamo crescere in consapevolezza, sia individuale che collettiva. In questo campionato lungo e difficile stiamo subendo troppi episodi a sfavore, ma non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare a lavorare“.

Nel prossimo turno infrasettimanale, quello di mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 18:30, la Salernitana sarà ospite in casa dell’Empoli mentre, giovedì 28 settembre 2023, sempre alle ore 18:30, il Frosinone ospiterà in casa la Fiorentina.