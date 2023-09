Monica Vitti celebrata al Salerno Barbuti Festival

Francesca Fedeli e Martina Carpino rendono omaggio ad una delle più grandi attrici italiane

Monica Vitti, una delle più grandi attrici italiane, viene omaggiata da Francesca Fedeli e Martina Carpino. Grazie ad uno spettacolo che ripercorre la sua vita e la sua carriera.

Monica – Odellalibertà è il titolo del testo scritto e diretto da Francesca Fedeli, che andrà in scena venerdì 22 settembre 2023, alle ore 21.15, presso Apollonia Hub, in via San Benedetto a Salerno. Lo spettacolo si inserisce nella 38^ edizione della rassegna teatro Barbuti Festival, per la Notte dei Barbuti, diretta da Brunella Caputo.

Info

Tel.: 328 907 96 42 – on line:www.bottegasanlazzaro.it – Ingresso 10 euro – biglietti on line su: www.postoriservato.it

Oltre a questo, lo spettacolo vuole celebrare la personalità di Monica Vitti, attrice versatile, donna anticonformista. Lei che ha sempre seguito il suo istinto di libertà, senza piegarsi alle convenzioni del suo tempo. Con un linguaggio poetico e ironico, lo spettacolo ripropone alcuni momenti significativi della sua esistenza e delle sue interpretazioni. All’interno dello stesso si cerca di evocare la sua essenza, come si fa con un profumo, un ricordo, un amico ritrovato dopo tanto tempo.

Lo spettacolo articolato in due parti

Nella prima si racconta la nascita artistica di Monica Vitti, il suo incontro con Michelangelo Antonioni e la sua consacrazione come icona del cinema d’autore italiano.

Nella seconda si ripercorrono le sue scelte artistiche successive, il suo amore per il teatro e la commedia all’italiana, il suo rapporto con Carlo Di Palma e il suo progressivo allontanamento dalle scene.

Inoltre, lo spettacolo è anche un omaggio al cinema italiano degli anni ‘60 e ‘70, che ha visto Monica Vitti protagonista di film memorabili. Tra i tanti: L’avventura, La notte, L’eclisse, Il deserto rosso, Modesty Blaise, La ragazza con la pistola e molti altri. Attraverso le sue parole e le sue immagini si rievoca un’epoca di grande creatività e innovazione cinematografica.

Infine, Monica – Odellalibertà è uno spettacolo che vuole rendere giustizia a una grande artista italiana. L’attrice ha saputo esprimere con il suo talento e la sua personalità una visione del mondo originale e profonda, senza mai perdere il suo senso dell’umorismo e della leggerezza.