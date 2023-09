La Givova Scafati sul podio al torneo “La Coupe Landolt”

Un ottimo terzo posto dei gialloblù di patron Longobardi nella prestigiosa competizione precampionato di Yverdon-les-Bains in Svizzera

La Givova Scafati Basket ottiene un ottimo terzo posto al torneo La Coupe Landolt.

La competizione si è svolta a Yverdon-les-Bains, comune svizzero di circa 30mila abitanti, dal 6 al 9 settembre 2023.

La squadra di patron Nello Longobardi ha battuto 85–55 il Telenet Giants Antwerp Anversa, finalista dell’ultimo campionato belga. Così, ha conquistato il podio del prestigioso torneo precampionato.

La partita ha dato l’occasione allo staff tecnico scafatese di verificare la forma e la crescita del gruppo. Questo dopo due precedenti incontri e diverse settimane di allenamento in palestra. Il playmaker Robinson ha giocato più a lungo, dimostrando affidabilità ed esperienza. Anche senza Pinkins e Logan, la formazione dell’Agro ha fatto vedere ottime cose. Il gruppo sembra sempre più unito ed equilibrato, giorno dopo giorno.

LA PARTITA

La Givova Scafati domina la partita dall’inizio alla fine e batte la squadra belga con un netto 85–55. Nunge, con i suoi tiri da tre punti, apre il primo vantaggio nel primo quarto (15–7). Dopo un breve sussulto degli ospiti, che si portano sul 21–16, Robinson e compagni prendono il largo con un parziale di 14–0 nel secondo quarto. All’intervallo il punteggio è già di 51–26 per i gialloblù. Nel terzo quarto la Givova Scafati non molla la presa e aumenta il divario fino a +32 (64–32). L’ultimo quarto è solo una formalità e la partita si chiude con una vittoria schiacciante per i padroni di casa. Gentile, Rivers e Lottie sono gli altri protagonisti della serata.

LE DICHIARAZIONI

Il play guardia Jayzec Lottie: “Vittoria di squadra, stiamo sviluppando una buona mentalità. Abbiamo fiducia e stiamo bene insieme, due presupposti fondamentali per fare una stagione di un certo livello”.