Questa mattina ha affidato a un funzionario la sua lettera di dimissioni protocollate a Palazzo Mosti

Come aveva già annunciato, Clemente Mastella si è dimesso dalla carica dl sindaco di Benevento. La lettera con cui è stato ufficializzato il suo passo indietro è stata recapitata questa mattina in comune. Mastella ha fatto sapere che correrà alle elezioni regionali in Campania con una propria lista.