Bassolino:”Il patto per Napoli non era serio. Serviva a prendere un po’ di voti”

L’ex sindaco: “Bisogna intavolare un dialogo per Napoli e per tanti altri comuni in difficoltà”

Antonio Bassolino non usa mezzi termini nel criticare duramente il cosiddetto ‘Patto per Napoli”. “Basta parlare del Patto per Napoli, non era una cosa seria. Serviva solo a prendere voti” – ha affermato Bassolino in un’intervista al giornalista Marco Caiano nel corso della trasmissione Studio Mattina di Canale 9

“Abbiamo avuto le prime riunioni del Consiglio Comunale, bisogna guardare avanti, la campagna elettorale è finita. Lasciamo stare il Patto per Napoli, che non era una cosa molto seria. Serviva a prendere un po’ di voti. Ha assolto al suo compito, adesso lasciamocelo alle spalle – ha sottolineato Bassolino – Non può essere valido un patto firmato da partiti con un Governo che non c’è più. I patti si fanno con i governi che ci sono, ora dobbiamo avere più che un Patto per Napoli, avere un dialogo e una collaborazione con il Governo nazionale, con il Presidente del Consiglio Mario Draghi e con tutti i ministri, quelli del Pd e Brunetta e Carfagna, Speranza e Giorgetti. Bisogna intavolare un dialogo per Napoli e per tanti altri comuni in difficoltà – ha concluso Bassolino – Attenzione anche a non separarci. Occorre aprire un dialogo serio per superare questa fase”.