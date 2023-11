Basket Bellizzi: arriva la quinta vittoria consecutiva

Il team guidato dal coach Caccavo s’impone sul parquet del PalaBerlinguer con il risultato finale di 79-57

Il Basket Bellizzi, giovedì scorso, ha conquistato, sul parquet del PalaBerlinguer, la quinta vittoria consecutiva, battendo il Napoli Basket Academy per 79–57. Per l’occasione, il coach Caccavo ha schierato in campo i giovani del roster, che hanno brillato con il loro talento. Pepe ha segnato 16 punti ed Esposito 15, ma tutti hanno dato il loro contributo. Il Basket Bellizzi ha dominato la partita, soprattutto nel terzo quarto, dove ha realizzato 28 punti contro 11 degli avversari. Inoltre, la squadra ha mostrato maturità, grinta e qualità, frutto del lavoro della società e del settore giovanile.

Oggi, domenica 5 novembre 2023, alle ore 18.30 il Basket Bellizzi affronterà l’Ensi Caserta, un’altra sfida importante per confermare il suo valore. La Società invita i tifosi e gli appassionati a sostenere i ragazzi, che stanno dimostrando di essere una realtà in crescita nel panorama del basket regionale. Inoltre, con la prestazione contro il Napoli Basket Academy i giocatori hanno dimostrato carattere e determinazione. Hanno giocato con intensità e spirito di squadra, mettendo in difficoltà gli avversari. Infatti, hanno saputo sfruttare le loro qualità individuali e collettive, creando un bel gioco di squadra. I giovani hanno avuto spazio e hanno risposto bene alla chiamata. Questa vittoria, sicuramente, è merito di tutto il gruppo e di chi lavora ogni giorno.

Il Basket Bellizzi si conferma, così, tra le squadre più in forma del campionato divisione regionale 1 di basket. All’attivo cinque vittorie consecutive e un ottimo rendimento in attacco e in difesa. Oltretutto, la squadra ha dimostrato di avere una grande voglia di crescere e di migliorare, senza accontentarsi dei risultati ottenuti. Infatti, il Basket Bellizzi vuole continuare a stupire e a divertire i suoi tifosi, che lo seguono con passione e affetto.

Parziali e tabellini della partita

13-15 (13-15); 13-10 (26-25); 28-11 (54-36); 25-21 (79-57)

Basket Bellizzi: Pepe 16, Di Domenico 5, D’Amico 8, Acunzo 2, Polito 8, Salerno 3, Di Somma 6, Di Donato 14, Giovannone 2, Esposito 15, Supino 0. Coach Caccavo

Napoli Basket Academy: Aorta 9, Crescenzi 4, Coppola 7, Ciardiello 4, Gambardella 17, Torella 9, De Luca 1, Mezzacapo 0, Brescia 2, De Salsi 0, Varriale 4.