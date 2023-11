“Pinocchio”, il musical di Gaetano Stella: un successo in America

Il console Bieller elogia il lavoro del cast salernitano: una favola senza tempo che incanta il pubblico

Pinocchio, il musical di Gaetano Stella, è stato un successo di pubblico e di critica. Lo spettacolo Le avventure di Pinocchio ha portato la magia del teatro dei burattini in America. La compagnia salernitana ha incantato gli italo americani con due spettacoli a New York e nel New Jersey. Qui, per questo, ha ricevuto il plauso del Console italiano Cesare Bieller e dei rappresentanti delle associazioni italiane.

Il musical di Pinocchio, un successo tra gli italo americani

Diversi i commenti entusiasti del pubblico. Tra questi: “Un’esperienza indimenticabile“, “molto bella la scelta di usare le maschere“, “Grazie per averci fatto conoscere Pinocchio e il teatro dei burattini“. Inoltre, “Speriamo ci siano sempre più scambi con la cultura italiana“. Pubblico composto da 300 persone tra alunni della Monfort Academy School e discendenti di famiglie italiane. In più un altro sold out alla James Caldwell School – Center for Performing Arts. Qui, erano presenti anche Alessandro Crocco, Presidente del Comites di New York, New Jersey e Connecticut; e Nicola Trombetta, Presidente Federazione delle Associazioni dei Campani in USA.

La compagnia, formata da Gaetano Stella, Elena Parmense, Pierandrea De Simone, Andrea De Simone e Lucio Bastolla, ha avuto l’onore di essere accolta dal Console Italiano di New York, Cesare Bieller. Inoltre, anche dalla Responsabile alle attività culturali del Consolato, Alessandra Oliva. In occasione dell’incontro, Gaetano Stella ha omaggiato il Console con il libro illustrato Trotula e il giardino incantato di Roberta Pastore. Al suo interno si narra la storia della medichessa salernitana Trotula de Ruggiero, famosa per le sue cure a base di erbe e fiori. Il libro è stato donato anche alle biblioteche delle scuole che hanno ospitato il musical. Inoltre, il pubblico americano ha apprezzato la magia del burattino più famoso del mondo, creato da Carlo Collodi.

“Pinocchio”, il musical di Gaetano Stella – La Compagnia

Gli spettacoli, prodotti dal gruppo Animazione ’90, sono stati realizzati con il patrocinio e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per gli italiani all’Estero e le Politiche Migratorie e il supporto del Sottosegretario agli Esteri con delega agli Italiani nel mondo, l’onorevole Giorgio Silli.

“Varietà!… Varietà! – come rideva l’Italia del primo Novecento”: 3 date tra Brooklyn e Bronx

Oltre al personale Pinocchio, Stella ha anche proposto in America un altro suo lavoro: Varietà!… Varietà! – come rideva l’Italia del primo Novecento. Si tratta di una commedia musicale che ripercorre la storia del teatro di varietà italiano. Lo spettacolo in scena al St. Paulinus Hall di Brooklyn (3 e 10 novembre 2023) e al Fatima Hall del Bronx (4 novembre 2023).

Stella: “Sono orgoglioso di portare la cultura italiana a New York”

“Sono molto contento dell’accoglienza e dell’interesse che c’è sul nostro lavoro e di riflesso sulla cultura italiana. – ha dichiarato Stella – Era una sfida portare Pinocchio e il meraviglioso mondo dei burattini in America. Pertanto, ringrazio il Ministero, gli attori, gli amici che hanno creduto in questo progetto e tutti quelli che abbiamo incontrato in questi giorni americani”.