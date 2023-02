Ispezioni carabinieri Nas, chiusi tre panifici della provincia di Caserta

In una delle attività, il forno era alimentato con pallet

Ispezioni dei Carabinieri del Nas in tre panifici della provincia di Caserta, ad Aversa e Casaluce. I militari hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, dovute sia alla mancanza di pulizia sia alla vetustà degli ambienti. In una delle attività, è stato accertato che per alimentare il forno venivano utilizzati pallet interi. I tre panifici sono stati chiusi e, contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 4mila euro.