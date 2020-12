Bagnara senza fogne, ogni nubifragio fa tremare

Nuovi allagamenti per il maltempo di ieri. La frazione di Castel Volturno da sempre vive in condizioni di degrado e subisce enormi disagi per gli eventi atmosferici

Non solo Napoli è ferita dall’ultima ondata di maltempo. A Bagnara di Castel Volturno, nel Casertano, da sempre si vive sotto lo schiaffo degli eventi atmosferici. Un degrado denunciato dai residenti, senza interventi risolutivi delle istituzioni. Anche ieri, strade comunali senza fogne e forti temporali hanno reso impraticabili le strade e creato numerose difficoltà agli automobilisti. Un forte nubifragio si è abbattuto sulla località del Litorale Domitio. Precipitazioni copiose per circa due ore, tuoni, fulmini e come sempre enormi disagi. Le strade sono diventate subito piccoli laghi artificiali creando i soliti gravi disagi. In viale Antonio Federighi sono numerose le segnalazioni di criticità giunte alla Associazione Bagnara Vive. Anche in centro, tutte le vie che incrociano le principali e si trovano in pendenza, hanno letteralmente trasportato fiumi d’acqua. Caditoie e tombini non esistono a Bagnara. Per qualche minuto anche una grandinata che ha costretto tanti automobilisti a rifugiarsi sotto coperture di fortuna per evitare danni alle vetture. Tanti i commercianti hanno dovutolavorare sodo per evitare che l’acqua raggiungesse l’interno delle attività commerciali. E c’è chi già si domanda perché la Regione Campania non abbia effettuato i dovuti controlli.