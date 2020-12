Azzolina critica De Luca: Campania unica regione con le scuole chiuse da marzo

Il ritorno alla didattica in presenza un’urgenza educativa per i nostri ragazzi

Continua lo scontro tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca sulla chiusura delle scuole. “Non voglio entrare in polemica con De Luca ma la Campania è l’unica Regione del paese, forse d’Europa che di fatto ha le scuole chiuse da marzo, i bambini campani non hanno gli stesso diritti degli altri e mi dispiace moltissimo” – ha dichiarato Lucia Azzolina nel corso di un’intervista concessa a Barbara D’Urso su Canale 5 dopo che le è stato mostrato un video in cui De Luca criticava le ipotesi di riapertura delle scuole del governo. Il comportamento assunto da De Luca è alquanto singolare e continua a creare disagi agli studenti e alle famiglie. La scuola è una priorità e il ritorno alla didattica in presenza un’urgenza educativa per i nostri ragazzi. “Non c’è tempo da perdere, ogni giorno di scuola in presenza è un giorno guadagnato per il futuro dei nostri ragazzi e vale tutto il nostro lavoro e il nostro impegno al governo” -ha sottolineato la ministra alle pari opportunità, Elena Bonetti