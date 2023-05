Rivolto alle start up innovative ubicate nei comuni montani per progetti ad alto contenuto tecnologico e innovativo

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sull’Avviso Pubblico per le imprese femminili innovative montane (IFIM) per progetti ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

I programmi di investimento ammissibili devono: mirare allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni caratterizzanti da un significativo contenuto tecnologico e innovativo; essere finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca; prevedere un importo complessivo di spese ammissibili non superiori a 100.000,00 euro; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni; essere realizzati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Le spese ammissibili devono essere funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento e devono avere ad oggetto l’acquisizione di: impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica; hardware e software; brevetti e licenze; certificazioni, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa e legate al programma d’investimento presentato; consulenze specialistiche tecnologiche nella misura massima del 20% del totale delle spese di cui ai punti precedenti.

Le agevolazioni previste si sostanziano in un contributo a fondo perduto: per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili e per un massimo di 70.000,00 euro.

La domanda di partecipazione è gestita da Invitalia e può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del prossimo 30 maggio.

Nel Vallo di Diano sono interessati i comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Padula, Montesano Sulla Marcellana, San Rufo, Sanza e Sassano.

A riguardo la presidente Maria Antonietta Aquino spiega:

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano offriamo un importante servizio si studio e controllo della fattibilità di richiesta dell’incentivo, presentazione dell’istanza, assistenza nella rendicontazione finale e monitoraggio della domanda. Noi ci siamo e siamo accanto alle piccole e medie imprese del territorio”.

Maria Antonietta Aquino – Presidente Confesercenti Vallo di Diano

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email [email protected], al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.