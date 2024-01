Avellino, giù dal secondo piano della comunità alloggio: 18enne è grave

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri

E’ ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 18 anni ospite della comunità-alloggio “Casa Coletta” di Sperone, in provincia di Avellino, che si sarebbe lanciato dal secondo piano della struttura da un’altezza di sei metri. Il giovane si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Moscati” di Avellino per le gravi fratture riportate.

Originario di Ischia (Napoli), da alcuni mesi si trovava nella casa-comunità che ospita portatori di handicap e ragazzi con problemi psico-patologici, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Napoli. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano e del Comando provinciale di Avellino