Associazioni civiche, morto Lucio Mauro

Il presidente di Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli aveva 67 anni

Lutto nel mondo delle associazioni civiche a Napoli: è scomparso dopo una malattia Lucio Mauro, presidente di Cittadinanza Attiva in difesa si Napoli. Aveva 67 anni. Mauro, dirigente di banca, era da anni impegnato sul fronte dell’impegno civico, con l’associazione di cui era fondatore. Era noto come strenuo oppositore delle giunte arancioni del sindaco de Magistris.

Ciao Lucio – scrive sui social Edvige Nastri, cofondatrice dell’associazione – Te ne sei andato, in un attimo, senza neanche il tempo di darti un ultimo saluto. Sei apparso nelle nostre vite come un uragano inondandoci del tuo forbito e colto eloquio. Hai trascinato tutti noi in una esaltante avventura costruendo una casa in cui ognuno di noi si è riconosciuto e rifugiato in questi ultimi 10 anni. Una fortezza di idee sempre finalizzate all’interesse della collettività. Ci mancherà la tua passione, la tua forza, il tuo coraggio, ma anche la tua infinita umanità che ci sono stati da guida nella battaglia per rivendicare i nostri diritti di cittadini comuni e rispettosi delle regole. Te ne sei andato in silenzio lasciandoci in eredità la tua passione smisurata per questa città.

Non ti dimenticheremo. Napoli non ti dimenticherà”.