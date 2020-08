Appalti Covid, ombre sulla Regione: indagati Verdoliva, Cascone e Cuccurullo

Gare per l’emergenza: la procura di Napoli apre i fari sul plurinquisito manager dell’Asl Napoli 1, il consigliere fedelissimo di De Luca e il presidente di Soresa

Appalti Soresa, si allarga l’inchiesta. Risultano indagati il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, destinatario di un decreto di perquisizione eseguito sabato mattina, il consigliere regionale Luca Cascone, fedelissimo del governatore De Luca e presidente della commissione Trasporti, e il professor Corrado Cuccurullo, presidente della società, la centrale regionale per gli acquisti. Le ipotesi sono di turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture. L’ultimo filone della procura di Napoli riguarda i Covid Hospital a Ponticelli, Salerno e Caserta, e non solo. Le indagini sono affidate al nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Napoli. Perquisito anche Cascone, per il decreto firmato dal pm Mariella Di Mauro, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio. Al consigliere regionale sequestrati computer e cellulare. Gli inquirenti devono appurare il ruolo svolto da Cascone: senza far parte dell’Unità di crisi regionale, per sua stessa ammissione, si interessava degli appalti per approvvigionare beni utili all’emergenza, come i Dpi, parlando con alcune ditte di fornitori. “Fiducia assoluta che – afferma Cascone – tutto ciò si chiarirà al più presto perché – nonostante ci sia chi specula anche sui morti e sull’emergenza sanitaria – io sono una persona perbene!”.