Anacapri: bimba sta male per il latte scaduto da 7 mesi, la madre denuncia i bottegai

Il prodotto sarebbe stato comprato in un supermercato. La piccola, affidata alle cure dei medici dell’ospedale Capilupi

Alcuni bottegai oltre ad aumentare i prezzi, vendono prodotti avariati e scaduti provocando attentati alla salute dei consumatori. Speculazioni. Decisioni assunte per mantenere intatti i profitti accumulati. Una bimba di 15 mesi è finita in ospedale, a Capri, dopo aver bevuto del latte scaduto. La piccola non è grave ma la madre – che sostiene di aver comprato il prodotto in un supermercato di Anacapri – ha presentato denuncia ai carabinieri contro i titolari del negozio.

La bambina è stata male subito dopo aver bevuto il latte per lo svezzamento. La madre, spaventata dalle condizioni di sua figlia, si è subito accorta che la confezione riportava come data di scadenza il 10 gennaio del 2022. Da qui la corsa all’ospedale Capilupi di Capri, dove la bimba è stata affidata alle cure dei medici. Poi la decisione di rivolgersi agli uomini dell’Arma.