Allerta meteo, in Campania forte vento e gelate

Temperature in calo dalle 12 di domani alle 18 di lunedì

In Campania nuova ondata di maltempo in arrivo. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e gelate. Dalle 12 di domani, domenica 5 gennaio, alle 18 di lunedì sera, si prevedono su tutto il territorio “Venti forti settentrionali con locali rinforzi. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Gelate a quote basse”. In ordine alle gelate, la Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione anche in assenza di nevicate: le temperature saranno infatti in diminuzione. La nota ricorda che, pur in presenza di allerta vento e gelo, il codice colore è Verde, non essendo previsti scenari di dissesto idrogeologico da piogge e precipitazioni.