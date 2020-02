Afragola, Napoli: maltrattava la moglie incinta, arrestato 29enne

Con la donna anche la figlia di un anno

Un 29enne di Afragola, nel napoletano, è ai domiciliari con l’accusa di sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti della moglie incinta di 5 mesi e già mamma di una bimba di un anno. L’uomo impediva alla donna e alla piccola di uscire di casa. I carabinieri hanno arrestato il 29enne dopo una segnalazione dei vicini. Ora è ai domiciliari e in attesa del processo. I militari, con l’ aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno forzato la porta di un appartamento di via San Giorgio, ad Afragola, dopo aver parlato con la donna attraverso le grate di una finestra. Secondo il racconto della donna, che non aveva le chiavi dell’ appartamento, il compagno la chiudeva in casa ogni volta che lasciava l’abitazione. Una volta entrati in casa i militari hanno trovato l’ appartamento in condizioni igieniche pessime. Mancavano prodotti alimentari e prodotti alimentari per la bimba di un anno. La donna ha detto ai Carabinieri di non aver potuto sostenere alcuna visita medica ginecologica e di non uscire di casa da tempo. La donna e la bambina sono state affidate ad una struttura protetta.