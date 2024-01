Acerra, studenti liceo De’ Liguori: “la gente nella nostra terra muore quotidianamente di tumore”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Come è possibile che siamo noi quelli ad essere denunciatə?

Il nostro preside Giovanni la Montagna dice che noi occupantə non riusciamo a comprendere “la gravità delle nostre azioni” ma come si fa a parlare di gravità davanti ad un’occupazione quando la gente nella nostra terra muore quotidianamente di tumore? Tuttə abbiamo familiarə e amicə, che per la sola sfortuna di essere natə nel posto sbagliato si trovano a dover fronteggiare situazioni drammatiche. Noi agiamo per il nostro territorio contro chi ci avvelena, ed è l’unico motivo per il quale insieme a noi ci sono realtà che da tempo portano avanti tutti i giorni la nostra stessa battaglia. E il nostro modo di agire è semplicemente proporzionato ai danni, alla realtà che ci troviamo intorno.



Il de Liguori occupato è aperto, come siamo apertə noi al dialogo, nessuno ha mai voluto il contrario, tant’è che ci siamo ritrovatə, come è giusto che sia, a parlare con chiunque volesse venire a trovarci e abbiamo chiesto anche in passato a più riprese di avere momenti di dibattito e formazione sul biocio. Studentə, docentə e preside stesso compresə. Questa lotta ci dovrebbe coinvolgere tuttə, e se la scuola e la sua dirigenza sono realmente “da sempre impegnatə sui temi della tutela dell’ambiente e della salute” allora adesso sarebbero con noi.



Non ci scordiamo che il 14 ottobre anche lei stava in piazza con noi, ma allora perché oggi è contro la nostra occupazione.



Ci sorprende che nel 2024 si guardi ancora il dito piuttosto che la luna, l’occupazione é un mezzo per portare sotto ai riflettori il dramma di Acerra, della terra dei fuochi e degli impianti velenosi e ci aspettiamo dalla cosiddetta società civile vicinanza, solidarietà e concertazione non denunce e repressione.

Preside, ma da che parte sta?

Collettivo studentesco Liceo De’ Liguori Acerra