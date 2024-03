Acerra: imprenditori condannati per Terra dei Fuochi riavranno 200 milioni euro

Sentenza della Corte di Cassazione

I tre fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori del rifiuti condannati in via definitiva perchè ritenuti tra i responsabili dell’inquinamento dell’area di Acerra potranno riavere indietro il loro patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha annullato il decreto di confisca del patrimonio emesso nel 2023 dalla Corte di Appello di Napoli. Il provvedimento che ne disponeva la confisca per le loro condotte criminose è stato emesso oltre i termini previsti.



Una decisione prevedibile, perché già nell’udienza del dicembre scorso il sostituto procuratore generale della Cassazione Luigi Giordano aveva concluso per l’inefficacia del provvedimento della Corte d’Appello napoletana, con richiesta agli ermellini di annullare la confisca dei beni; il magistrato aveva dovuto constatare, aderendo alle richieste contenute nel ricorso presentato dagli avvocati dei tre fratelli (gli avvocati Francesco Picca, Stefano Preziosi e Paola Tafuro), che il provvedimento di appello era arrivato con largo ritardo. E, d’altronde, la stessa Corte d’Appello di Napoli, nel confermare la confisca, aveva ammesso che il relativo decreto era stato “depositato dopo la scadenza del termine di diciotto mesi”, iniziato a decorrere il 15 marzo 2019, aggiungendo però che “la Corte ha esercitato e al tempo stesso esaurito la potestà decisionale in merito al provvedimento ablatorio”.



Tante le reazioni critiche, a cominciare da quella di don Maurizio Patriciello, parroco a Caivano, comune che come Acerra ricade nella Terra dei Fuochi, che ha scritto parole durissime su Facebook. “Siamo allibiti, nauseati e indignati per la sentenza sui fratelli Pellini. E’ stata scritta un’altra pagina nera per l’Italia”. Alessandro Cannavacciuolo, attivista dei volontari antiroghi di Acerra i cui familiari – il padre e gli zii, quasi tutti pastori – si erano costituiti parte civile nel processo che portò alla condanna definitiva nel 2017 a sette anni di carcere dei fratelli Pellini per disastro ambientale, ci aveva sperato che il patrimonio confiscato andasse allo Stato. E potesse servire per pagare i danni ambientali provocati dai Pellini, oltre che per risarcire le vittime dell’inquinamento.



“La sentenza della Cassazione – dice Cannavvacciuolo – è una chiara sconfitta dello Stato. Ma c’è una via d’uscita: la Procura di Napoli, e mi rivolgo direttamente al Procuratore Gratteri, emetta un nuovo provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca, perché il disastro ambientale è un reato permanente”.

Francesco Emilio Borrelli, deputato napoletano dei Verdi che sulla vicenda dei Pellini ha presentato diverse interrogazioni, si chiede: “Cosa diremo adesso alle vittime della Terra dei Fuochi?”. Carmela Auriemma, parlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatrice del partito per la provincia di Napoli, parla di “decisione scandalosa. Quei soldi servono per ripianare e ripagare i danni ambientali. Depositerò subito un’interrogazione parlamentare per accertare l’eventuale responsabilità in merito al ritardo della Corte di Appello”. Per Legambiente, “questa sentenza è un’ulteriore ferita inferta a chi vive in territori devastati dai traffici illegali di rifiuti”, mentre il sindaco di Acerra Tito d’Errico, sottolinea che “le sentenze si rispettano oppure, quando c’è la possibilità, si impugnano”

Significative le dichiarazioni di Maria Muscarà, consigliera regionale indipendente: “A fronte di questa notizia davvero non so quanto valga la pena lottare e rischiare la propria serenità e la propria incolumità” – ha detto la consigliera Muscarà. “Non so se valga più la pena rischiare, subire minacce, presentando denunce ed esposti in questa Regione, dove il malaffare viene premiato – sottolinea – me lo chiedo quotidianamente. Uno schiaffo in faccia a chi da decenni lotta per una giustizia giusta in una terra, quella acerrana che ha il numero più elevato di morti per cancro. E me lo chiedo anche per le lotte che facciamo, “corpo a corpo” per gli sversamenti dolosi, per il sistema parallelo di gestione dei rifiuti pericolosi, per i viaggi dei rifiuti in Tunisia e nei paesi esteri. La domanda che mi pongo ancora una volta: ‘la giustizia in questo Paese è dalla parte dei cittadini onesti oppure no?

Questa – conclude Muscarà – è una sentenza tanto vergognosa che è incommentabile, un pugno sullo stomaco”

Ciro Crescentini