Accoltellato a morte in casa, è giallo a Bacoli

L’uomo spirato durante il tentativo di rianimarlo, era solo nell’abitazione. Non si esclude nessuna pista: suicidio od omicidio. Sospetti sul figlio 30enne, affetto da problemi psichiatrici

Giallo a Bacoli, in zona flegrea. Un uomo è morto in casa, a causa di una coltellata al petto. Sull’episodio indagano i carabinieri: nessuna pista esclusa. Secondo la ricostruzione, alle 18 i militari della locale Stazione sono intervenuti, allertati dal 112, in via Roma. Sotto i loro occhi, la scena del 59enne Luciano Caronte, riverso a terra nella propria abitazione, dove viveva insieme alla compagna e ai due figli della donna.

L’uomo era solo nell’appartamento, ed è spirato durante le operazioni di rianimazione da parte del personale sanitario, accorso su richiesta dei Carabinieri.

La vittima presentava una ferita da arma da taglio al centro del petto, probabilmente inferta da un coltello da cucina. Non si esclude l’ipotesi di un suicidio, ma anche quello di un omicidio. Gli investigatori sospettano del figliastro 30enne, affetto da problemi di natura psichiatrica. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e il magistrato della procura della repubblica di Napoli.