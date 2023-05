Zelensky rifiuta la mediazione di Papa Francesco: vuole la guerra ad oltranza contro la Russia

L’ex comico di Kiev: la soluzione per l’Ucraina “è la controffensiva

L’esponente del regime ucraino, Volodymyr Zelensky ha rifiutato la mediazione di Papa Francesco per trovare una soluzione nel conflitto armato in corso con la Russia. “Con tutto il rispetto per Sua Santità, noi non abbiamo bisogno di mediatori, noi abbiamo bisogno di una pace giusta”, ha affermato Zelensky dopo quaranta minuti di faccia a faccia con il Pontefice. Se mai ci può essere un piano di pace è solo quello “ucraino”, e lui stesso ha chiesto al Papa di “unirsi alla sua attuazione“.

L’ex comico di Kiev vuole la guerra ad oltranza: “Non sono disposto a parlare con Putin, un piccolo leader che uccide anche la sua gente“, la soluzione per l’Ucraina “è la controffensiva: quando saremo al confine con la Crimea, il sostegno a Putin all’interno della Russia diminuirà e lui dovrà trovare una via d’uscita”.

Le dichiarazioni di Zelensky, dopo l’incontro con il Papa, hanno marcato una distanza che sembra incolmabile con la diplomazia vaticana che vorrebbe portare le due parti, Ucraina e Russia, a sedersi attorno allo stesso tavolo.