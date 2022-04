Più armi Londra invia all’Ucraina, più cittadini ucraini muoiono di conseguenza

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova replica con durezza e ironia alle dichiarazioni del premier inglese Boris Johnson che ha esortato il governo russo a trattare il britannico detenuto a Mariupol mentre combatteva a fianco delle forze governative ucraine “in modo umano e compassionevole”.

“Boris, sappiamo che tu personalmente e il tuo governo avete sconfessato i sudditi britannici che sono caduti vittime della propaganda britannica e siete andati in Ucraina come mercenari per uccidere le persone lì – ha sottolineata la portavoce del ministero degli esteri – Non fingere di essere preoccupato. Sei assolutamente indifferente al destino dei britannici in difficoltà. Non hanno bevuto champagne con te a Downing Street, quindi possono aspettare la tua protezione fino all’arrivo del regno”.

Una replica che ha sostanzialmente “asfaltato” il biondo esponente di Londra. “Vorrei dire quanto segue a quei britannici che sono preoccupati per i loro compatrioti: non preoccupatevi, la Russia si prende cura di loro – ha sottolineato Maria Zakharova – Vengono forniti loro cibo e bevande, così come ogni altra assistenza di cui potrebbero aver bisogno, proprio come gli altri stranieri che si sono arresi o sono stati detenuti. A differenza dei combattenti ucraini che uccidono brutalmente prigionieri e torturano i civili, le forze armate russe sono impegnate nel diritto umanitario – ha concluso la portavoce – Se non ci fosse la censura dei media in Gran Bretagna, tutti lì lo saprebbero. Allo stesso tempo, esortiamo le autorità britanniche a trattare i cittadini ucraini “in modo umano e compassionevole”, come ha affermato Boris Johnson, interrompendo la consegna di armi all’Ucraina. Più armi Londra invia all’Ucraina, più cittadini ucraini muoiono di conseguenza. Ma la BBC non lo dirà mai ai britannici”