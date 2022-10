WhatsApp bloccato dalle 8,30 di questa mattina

Il maggior numero di segnalazioni arriva in questi minuti da città come Torino, Milano, Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Bari

WhatsApp non funziona: dalle 8:30 circa di questa mattina sono tantissime le segnalazioni di chi non riesce a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook).

Un blocco di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni.

Il servizio di messaggistica sembra essere offline, anche nella versione desktop.

Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. Come di consueto su Twitter ci sono messaggi con l’hashtag #Whatsappdown.

Il maggior numero di segnalazioni arriva in questi minuti da città come Torino, Milano, Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Bari. Si tratta del secondo malfunzionamento in casa Meta a meno di 24 ore. Lunedì 24 ottobre, dopo le ore 18, si erano già registrate numerose segnalazioni di chi non riusciva ad utilizzare Facebook. Come è logico pensare i tecnici sono già al lavoro per risolvere questo problema che, inevitabilmente, blocca le comunicazioni a livello lavorativo e personale di un Paese intero e non solo.