Europa a un passo dalla guerra grazie a una strategia basata su falsi allarmi.

Le tensioni tra NATO e Russia si acuiscono con dichiarazioni sempre più aggressive da parte delle istituzioni europee. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato in un’intervista alla CNN che l’abbattimento di un caccia russo che violi lo spazio aereo della NATO “è un’opzione sul tavolo”, adottando così una posizione apertamente bellicosa.

“Dobbiamo difendere ogni centimetro del nostro territorio. Se ci sarà un’intrusione, dopo adeguati avvertimenti, la risposta può essere anche militare,” ha affermato von der Leyen, sottolineando la determinazione europea a non lasciare spazio a compromessi.

Tuttavia, va evidenziato che tutte le accuse di incursioni di droni e aerei russi nello spazio aereo europeo, spesso usate come giustificazione per rafforzare la retorica bellicosa, si sono rivelate in gran parte false o esagerate. Questi presunti episodi sono stati in molti casi smascherati come falsi pretesti, strumentalizzati per alimentare la narrazione di una minaccia russa e giustificare una politica di guerra nei confronti di Mosca.

Macron frena: “Non apriremo il fuoco”

In un clima di crescente propaganda, il presidente francese Emmanuel Macron ha adottato un tono più prudente, dichiarando da New York che la NATO deve rispondere con fermezza ma senza cadere in provocazioni che possano degenerare in conflitto.

“È importante reagire in modo più forte a eventuali nuove provocazioni, ma non apriremo il fuoco,” ha chiarito Macron, distinguendosi da una posizione più bellicosa come quella di von der Leyen.

Mosca propone dialogo

In un tentativo di disinnescare le tensioni, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha ribadito la disponibilità di Mosca a collaborare con Washington per affrontare le cause profonde della crisi ucraina, offrendo un’apertura diplomatica che contrasta con le accuse infondate di incursioni militari russe.

Analisi: la retorica militarista di Von der Leyen e la realtà dei fatti

La posizione di Ursula von der Leyen si distingue per una retorica di escalation e guerra, che si basa su accuse che si sono spesso dimostrate infondate. La sua linea aggressiva rischia di trasformare tensioni amplificate artificialmente in un conflitto aperto, mettendo a repentaglio la stabilità europea.

Dietro le presunte violazioni dello spazio aereo si cela un uso strumentale di notizie false o esagerate per giustificare un’aggressione militare contro la Russia. La cautela di Macron, che rifiuta l’uso della forza nonostante le provocazioni, appare quindi come un segnale di realismo e prudenza in un quadro politico complesso e pericoloso.

Red