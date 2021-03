Vogliamo i generali: via Arcuri, il commissario è Figliuolo

Draghi licenzia il capo dell’emergenza Covid, al suo posto il Comandante logistico dell’Esercito

Al commissariato per l’emergenza Covid irrompono i militari. No, non è un golpe: è il draghismo, bellezza. E allora, Domenico Arcuri viene giubilato. Al suo posto, Draghi mette il generale Francesco Paolo Figliuolo, dal 2018 Comandante logistico dell’Esercito. Ad Arcuri vanno “i ringraziamenti del Governo per – recita una nota – l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”. E sai cosa se ne fa, l’ormai ex commissario? Lo hanno convocato alle 14 a Palazzo Chigi, per comunicargli il benservito. Via Arcuri, avvicendato dal generale. Via Borrelli dalla protezione civile, sostituito da Curcio. In una manciata di giorni cambia tutto. Vedremo con quali esiti.