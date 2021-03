Napoli, in 600 firmano per Sergio d’Angelo sindaco

Si mobilita la rete dell’associazionismo sociale

Ci sono anche Monica Buonanno, ex assessora al Lavoro del Comune di Napoli, e l’attore Gianfranco Gallo fra i firmatari di una petizione promossa a favore della candidatura di Sergio D’Angelo a sindaco di Napoli fondatore del Consorzio di cooperative sociali Gesco, attualmente alla guida di Abc Napoli e già assessore alle Politiche sociali nella prima giunta de Magistris, poi dimessosi nel 2013 per candidarsi al Senato nelle fila del movimento di Antonio Ingroia Rivoluzione Civile, senza essere eletto.

“Siamo un gruppo di operatori sociali, scrittori, imprenditori, artisti, professionisti di vario genere e semplici cittadini napoletani.

“Chiediamo a Sergio D’Angelo di candidarsi a sindaco di Napoli”. Così nella petizione in cui si legge: “la nostra città deve affrontare sfide importanti nel prossimo futuro, sfide legate soprattutto al superamento degli esiti socio economici del Covid e al consolidamento del ruolo di capitale del mezzogiorno e del mediterraneo, superando ostacoli e ataviche criticita’. C’e’ bisogno di un sindaco con un’esperienza significativa alle spalle, che abbia gia’ dimostrato di saper gestire e governare macchine amministrative e aziende complesse, riportando risultati positivi e importanti.

Per questo chiediamo a Sergio di candidarsi a sindaco di Napoli dopo aver dimostrato, nel corso della sua vita, di saper affrontare i problemi e risolverli, di lottare al fianco delle persone più fragili, di intuire e creare occasioni e lavoro laddove nessuno le credeva possibili”. “Siamo convinti – ancora la petizione – che Sergio sapra’ creare un movimento ampio, capace di parlare e dare la parola a tutte le forze progressiste e democratiche della citta’, a cui chiediamo di farsi trovare unite e vincenti per la sfida che ci attende. E’ il momento di scrivere il presente di Napoli. Per il nostro futuro”.



La petizione è stata lanciata nei giorni scorsi. Ad ora le firme raggiunte sono circa 600.

I primi firmatari

Monica Buonanno, Ex assessore Politiche sociali Comune di Napoli

Pietro Ioia, Garante per i Diritti dei Detenuti Napoli

Gianfranco Gallo, Attore



Rosario Esposito La Rossa, editore e scrittore

Gaetano Di Vaio, regista e produttore

Guido Lombardi, Regista e scrittore

Angelo Petrella, Scrittore

Carlo Postiglione, Presidente Intercral Campania

Daniela Lourdes Falanga, Presidente Antinoo Arci Gay Napoli

Silvia Ricciardi, Presidente Associazione Jonathan onlus

Vincenzo Morgera, Associazione Jonathan onlus

Vito Cuccovillo, Già Vice Questore di Napoli

Antonio D’Andrea, Cooperativa sociale Assistenza e Territorio

Maria Esposito, Dirigente Amministrativa Asl

Rosario Dello Iacovo, blogger e scrittore

Rosaria Lumino, sociologa e docente universitaria

Graziella Lussu, medico e operatrice sociale

Roberta Nasti, cantante

Alessandro Papaccio, presidente AICS Campania

Aldo Putignano, scrittore e editore

Esmeralda Ricci, imprenditrice e Associazione Itaca

Mario Rimoli, coop Il Camper

Nicola Sannolo, Professore Medicina del Lavoro

Marinella Scala, Psichiatra

Alessandro Senatore, avvocato già console onorario Cuba

Michele Serio, scrittore

Marco Ugliano, dirigente scolastico

Vittorio Vasquez, ex consigliere comunale

Serena Venditto, scrittore

Massimiliano Virgilio, scrittore

Ciro Guida, consigliere municipale e Associazione Via Nova

Raffaele Viscardi, allenatore sportivo

Massimiliano Triassi, produttore televisivo e cinematografico

Dino Sangiorgio, consigliere municipale

Chiara Tortorelli, scrittore

Salvatore De Luca, Quartograd ASD

Suor Aurelia Suriano, Suora della Carità

Gennaro Galdo, istituto campano di terapia familiare/Ispref Napoli

Maria Grazia Paturzo, psicologa Imeps

Armando Palumbo, psicologo Asl Napoli 1 Centro

Anna Letizia, Presidente Git Banca Etica

Rosalba La Sorella, presidente Regionale Mutua Cesare Pozzo

Angela Iannuzzi,