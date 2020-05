Virologo Clementi a ‘Otto e mezzo’: Coronavirus si sta indebolendo, diventerà innocuo raffreddore

Sta modificando il profilo clinico di rischio

“L’epidemia si sta svuotando e il coronavirus diventerà innocuo come un raffreddore” sono le dichiarazioni che il virologo Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia all’Ospedale San Raffaele e professore all’Università Vita Salute San Raffaele ha rilasciato alla trasmissione condotta da Lilli Gruber “Otto e mezzo” su La 7. L’esperto, dunque, non solo apre all’ipotesi che il Covid-19 possa scomparire con l’arrivo del caldo per poi fare ritorno in autunno, ma sotto forma di una banale influenza, ma si dice convinto che già ora il virus sia mutato perdendo tutta la sua virulenza iniziale. Il profilo clinico del virus è mutato – evidenzia Clementi – All’inizio dell’epidemia arrivavano 100 persone in pronto soccorso, la maggioranza delle quali bisognose della terapia intensiva, e ora non arrivano più”. Al San Raffaele “abbiamo ricoverato 1.000 persone e abbiamo identificato i fattori di rischio che portano a una malattia grave. Sono state poi introdotte terapie efficaci. Noi conosciamo altri 6 coronavirus, e di questi, 4 ci infettano da sempre. Tutto questo per dire che questo coronavirus potrebbe nel tempo adattarsi all’ospite”. E diventare, dunque, molto meno aggressivo e pericoloso.