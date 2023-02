Vallo della Lucania, schiacciato da un cancello muore dipendente di un supermercato

Indagano i carabinieri per chiarire le dinamiche dell’incidente

Tragedia a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Un altro operaio è morto di lavoro. Un 38enne dipendente di un supermercato è rimasto schiacciato da un cancello muore un 38enne dipendente di un supermercato. L’incidente è avvenuto intono alle 22 di ieri.

Inutili purtroppo i seppur immediati soccorsi, prestati da parte di altri dipendenti, prima che arrivasse un mezzo di soccorso inviato dal 118 che ha trasportato Il 38enne presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è spirato.

Sul posto intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del tenente colonnello Sante Picchi, che hanno delimitato l’area dove è avvenuto l’incidente.

In corso gli accertamenti che dovranno stabilire se il cancello che ha causato la morte del giovane lavoratore sia ceduto casualmente e per problemi legati ad altre cause.

Questa è la seconda vittima sul lavoro in provincia di Salerno solo 4 giorni fa perse la vita un 22enne mentre era nell’azienda di famiglia schiacciato da un carico di legna scivolato da un camion.