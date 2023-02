Campania, atteso gelo e vento forte

La Protezione civile della Campania ha emanato un’allerta meteo per temperature in sensibile diminuzione, in alcune zone della regione, anche di dieci gradi. Un’allerta che potrà protrarsi anche per diversi giorni.

Previsto vento molto forte e gelo, soprattutto nelle ore notturne, a tutte le quote, probabilmente anche a livello del mare. Bisognerà fare molta attenzione al volante.



Per precauzione, il Comune di Napoli ha ordinato la chiusura di tutti i cimiteri e i parchi cittadini. Interdetto l’accesso al Pontile di Bagnoli e alle spiagge pubbliche.



Abc, l’azienda che gestisce il servizio idrico, invita a rivestire con materiale isolante i contatori dell’acqua collocati all’esterno dei fabbricati.



Preoccupazione anche per le persone senza fissa dimora. Potenziati sia il dormitorio pubblico che il Binario della Solidarietà gestito dalla Caritas alla stazione centrale.