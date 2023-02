Polla, cento diari in cento famiglie

I diari di gente comune diventano virali sui social

In questi giorni, a Polla, grazie alla collaborazione di cittadini, soprattutto giovani, che stanno leggendo e registrando in video brani tratti dall’Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, i diari di gente comune diventano virali sui social.

L’iniziativa nasce dal bando, vinto dal Comune di Polla, “Leggendo…Insteia”, nell’ambito di “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Così, l’Amministrazione Comunale insieme alle Associazioni Voltapagina e Tempo e Memoria stanno invitando i cittadini a leggere e registrare la loro lettura, ad alta voce in un video, un brano dei Diari dell’Archivio.

I cittadini che hanno letto e registrato la loro lettura, per lo più giovani, sono già una quarantina, portando così in vita il vissuto di gente comune che in qualche modo ha voluto lasciare traccia della propria esistenza scrivendo un diario e testimoniando la propria epoca.

I video consegnati saranno, successivamente, pubblicati sui canali social: “Polla che legge”, presenti sia su Facebook che su Instagram.

Inoltre, a ogni cittadino che legge sarà donato uno dei 100 Diari acquistati dal Comune e oggi presenti nella Biblioteca “Professore Vincenzo Curcio”.

-Un po’ di storia dell’ Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano-

L’Archivio, che da tempo attira l’attenzione di studiosi e giornalisti, anche fuori d’Italia, è nato grazie a un’idea di Saverio Tutino, noto scrittore e giornalista, nato a Milano nel 1923.

Egli è stato attivo resistente durante la guerra, in seguito ha lavorato nella stampa comunista come inviato e corrispondente in diversi paesi del mondo e in particolare in America Latina.

Nel 1975 ha partecipato alla nascita del quotidiano La Repubblica dove ha lavorato fino al 1985.

L’idea di fondare un luogo in cui accogliere le scritture autobiografiche degli italiani gli venne nel 1984 e pensò subito di creare un concorso per diari a Pieve Santo Stefano.

Saverio Tutino

La piccola cittadina di Pieve Santo Stefano è nel cuore della Valtiberina e sorge nel lembo di Toscana che confina con Umbria, Marche ed Emilia Romagna, in una valle circondata da monti e protetta dall’Appennino.

Archivio Pieve Santo Stefano

La “Città del diario“ ospita, nella sede del municipio pievano, un archivio pubblico che raccoglie scritti di gente comune in cui si racconta, in varie forme, la vita di tutti e la storia d’Italia: sono diari, epistolari, memorie autobiografie.

Interno Archivio

Oggi l’Archivio ha raccolto più di 3.000 diari, alcuni molto antichi, altri trasformati poi in veri libri.

