Valle Ufita, Avellino: operaio travolto da bitume bollente

Si valuta trasferimento in centro ustionati

Grave incidente sul lavoro nel nucleo industriale di Valle Ufita, in provincia di Avellino. Un operaio di 32 anni è stato investito da una grossa quantità di bitume bollente che stava trasferendo da una cisterna. Ha riportato ferite sul 25 per cento del corpo, soprattutto a braccia e gambe. Soccorso dai compagni di lavoro, tutti impiegati presso un’azienda con sede a Taranto che stava lavorando per un’azienda locale, è stato trasferito in ospedale ad Ariano Irpino. Gli stessi stanno valutando il suo trasferimento presso una struttura ospedaliera per grandi ustionati.