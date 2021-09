Vaccini, Speranza: “probabile la terza dose”

Valutazione in corso della comunità scientifica

Alla Festa dell’Unità di Firenze non si discute di giovani o di lavoro ma solo di Covid, di vaccini e di stato d’emergenza. Oggi puntualmente è arrivato il ministro della Salute Roberto Speranza annunciando che si andrà nella direzione di assumere la terza dose di vaccino.

“Abbiamo già comprato dosi per la terza somministrazione. Non abbiamo problemi sul piano degli approvvigionamenti, anche grazie al meccanismo europeo di acquisto – ha affermato Speranza – Sulla terza dose il dibattito è in corso. Io penso che in tempi brevi si arriverà ad una discussone finale. Dobbiamo, ancora una volta, fidarci della comunità scientifica. La terza dose non è una scelta di natura politica. Gli scienziati ci dicono che dopo alcuni mesi la protezione dei vaccini comincia a calare – ha ribadito Speranza – Questo ci porterà , per forza, a valutare una campagna di richiami. Quando, dove e a partire da chi, dovranno dircelo gli scienziati. Io immagino si partirà dai più fragili”