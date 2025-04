Università in Italia, un percorso difficoltoso per troppi studenti

Perché molti giovani faticano a completare il percorso accademico?

In Italia, uno degli aspetti più discussi riguardo l’università è la difficoltà di portare a termine gli studi. Se da un lato il numero di iscrizioni continua a crescere, dall’altro, il tasso di laureati è ancora basso, a testimonianza di un sistema che fatica a mantenere gli studenti impegnati fino al termine del percorso accademico. L’ultimo dato ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca indica che, nell’ultimo anno accademico, sono stati registrati 328.068 nuovi immatricolati. Un numero che potrebbe sembrare positivo, considerando che ogni anno si diplomano circa 500.000 studenti. Tuttavia, se mettiamo a confronto il numero di iscritti con il tasso di laureati, emerge un quadro preoccupante: solo circa il 30% dei giovani italiani ottiene la laurea.

Cosa spinge gli studenti a iscriversi?

Il passaggio dalla scuola superiore all’università non è più una scelta così insolita. Secondo l’indagine “Profilo dei diplomati e loro esiti a distanza dal diploma” di AlmaDiploma, la maggior parte dei giovani (circa il 70%) decide di iscriversi a un corso di laurea dopo il diploma. Ma le ragioni di questa scelta non sono sempre legate a una vera passione per gli studi. Se per alcuni la decisione è strettamente legata alle proprie aspirazioni professionali, per altri l’università rappresenta semplicemente una continuazione del percorso scolastico, influenzato da fattori esterni come la famiglia, le aspettative sociali e l’orientamento scolastico.

La famiglia, infatti, gioca ancora un ruolo determinante nelle scelte post-diploma. Circa il 58% degli studenti considera il parere dei genitori come fondamentale nella decisione di intraprendere un percorso universitario. Questo fattore risulta ancora più evidente per i figli di genitori laureati, per i quali l’iscrizione all’università è quasi una “necessità”. Tuttavia, nonostante il ruolo importante della famiglia, l’orientamento scolastico ha migliorato notevolmente la situazione, con molte scuole che offrono attività mirate per aiutare gli studenti a fare scelte consapevoli.

Un cammino difficile: l’abbandono degli studi universitari

Se l’ingresso all’università sembra essere una tappa naturale per molti, la permanenza e la conclusione del percorso accademico sono tutt’altro che garantiti. Infatti, solo a un anno dal diploma, quasi il 6% degli studenti ha già interrotto gli studi universitari, mentre circa il 9% ha deciso di cambiare corso. Le motivazioni sono molteplici: una scelta non soddisfacente riguardo al percorso di studi, la difficoltà di adattarsi al ritmo universitario o il semplice disinteresse per le materie proposte.

Anche a distanza di tre anni dal diploma, la percentuale di studenti che abbandonano gli studi o che decidono di dedicarsi esclusivamente al lavoro è elevata. Quasi un quarto dei diplomati ha scelto di concentrarsi solo sul lavoro, mentre un altro 22,8% è riuscito a conciliare studio e lavoro. Questi numeri dimostrano come molti giovani trovino difficile bilanciare le esigenze accademiche con quelle economiche e professionali, a fronte di un mercato del lavoro che chiede risposte rapide e concrete.

L’orientamento: un supporto utile ma non per tutti

L’orientamento scolastico, pur rappresentando un valido strumento di guida, non sempre riesce a soddisfare le esigenze di tutti gli studenti. Sebbene le attività di orientamento siano ormai diffuse in oltre il 90% delle scuole, il loro impatto varia significativamente a seconda del tipo di istituto frequentato. Gli studenti provenienti da istituti professionali e tecnici apprezzano maggiormente le informazioni sui percorsi universitari e sulle opportunità lavorative, mentre i liceali tendono a valutarle con meno entusiasmo, soprattutto in ottica di inserimento nel mercato del lavoro.

Tuttavia, nonostante le criticità, l’orientamento sta iniziando a fare la differenza. Il 51,6% dei diplomati del 2024 ha dichiarato che le informazioni ricevute durante il percorso scolastico hanno influenzato positivamente la loro scelta post-diploma, dimostrando l’importanza di un orientamento mirato e ben strutturato.

La famiglia, il lavoro e l’università: un equilibrio difficile da trovare

Il percorso che porta alla laurea non è solo un cammino di studio, ma anche un confronto quotidiano con la realtà economica e lavorativa. Molti giovani, specialmente quelli provenienti da famiglie con un background socio-economico più modesto, si trovano a dover fare i conti con la necessità di iniziare a lavorare presto per sostenersi. La difficoltà di conciliare studio e lavoro rimane uno degli ostacoli principali alla conclusione del percorso universitario. Le istituzioni devono dunque riflettere su come supportare meglio gli studenti, fornendo soluzioni che permettano loro di completare gli studi senza rinunciare al proprio futuro professionale.

Conclusioni: la sfida della formazione universitaria in Italia

Il successo dell’università italiana, pur se evidente in termini di iscrizioni, nasconde una realtà più complessa quando si parla di completamento degli studi. Le difficoltà economiche, la scarsa preparazione per affrontare le sfide accademiche e la difficoltà di conciliare studio e lavoro sono solo alcune delle cause che portano molti giovani ad abbandonare l’università prima di laurearsi. Se si vuole veramente incrementare il numero di laureati, occorre rivedere le politiche di supporto agli studenti, migliorare l’orientamento scolastico e creare un sistema che permetta di conciliare gli studi con la realtà lavorativa. Solo così sarà possibile valorizzare appieno il potenziale dei giovani e rendere l’università un’opportunità accessibile e concretamente fruibile per tutti.

