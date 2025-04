Casse edili nell’occhio del ciclone, il sistema delle rateizzazioni tra favoritismi e abusi

Alcune imprese edili avrebbero ottenuto vantaggi indebiti attraverso rateizzazioni straordinarie, oltre i 24 mesi previsti dalle normative vigenti, grazie a legami con dipendenti degli enti

Le Casse Edili, responsabili della gestione dei contributi per le tredicesime, quattordicesime e altre prestazioni assistenziali dei lavoratori edili, sono finite sotto i riflettori per pratiche sospette in alcune regioni meridionali. Questi enti, insieme a INPS e INAIL, sono cruciali per garantire la regolarità dei versamenti contributivi e il rilascio del Durc, documento essenziale per partecipare a gare d’appalto pubbliche.

Tuttavia, alcune imprese avrebbero ottenuto vantaggi indebiti attraverso rateizzazioni straordinarie, oltre i 24 mesi previsti dalle normative vigenti, grazie a legami con dipendenti delle Casse Edili e ad accordi aziendali sottoscritti con sindacati di comodo e consociativi. Questi accordi hanno creato un sistema distorto, dove alcune aziende, pur non rispettando le scadenze, riescono ad ottenere il Durc grazie a pratiche privilegiate, mettendo in difficoltà quelle che operano correttamente.

Nel 2020 è stato introdotto un nuovo sistema di rateizzazione, con durate uniformi e limiti chiari, ma alcuni soggetti continuano a godere di trattamenti favorevoli, distorcendo la concorrenza. La disparità di trattamento tra le imprese, dovuta a queste relazioni personali, mina l’integrità del settore, favorendo chi elude la legge e penalizzando chi la rispetta.

Un caso emblematico riguarda le dimissioni improvvise di un anziano impiegato della Cassa Edile di Napoli, rappresentante e dirigente di una nota organizzazione sindacale confederale di categoria. Questa figura professionale, che da anni si occupava delle rateizzazioni senza mai cambiare ruolo, ha deciso di lasciare l’ente qualche anno fa suscitando numerosi interrogativi e perplessità.

Lo stesso dipendente sarebbe stato ricollocato in 24 ore con uno stipendio ridotto in una struttura di servizio della sua organizzazione sindacale. La sua uscita è avvenuta in un contesto già segnato da voci di pratiche che destavano perplessità e interrogativi nella gestione delle rateizzazioni. Vicenda prontamente messa a tacere, immediatamente soppressa o ignorata per evitare ulteriori discussioni o rivelazioni. Una vicenda che IlDesk.it non intende ignorare, ci ritorneremo con articolo nei prossimi giorni.

Intanto la Conflavoro Costruzioni ha siglato con Confsal il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili, senza l’obbligo della Cassa Edile. Lo ha annunciato il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco, nel corso dell’assemblea annuale.

Alma