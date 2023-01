Ucraina, Mosca: “sull’orlo della terza guerra mondiale”

Situazione internazionale sempre più preoccupante

In Ucraina parlano solo le armi e si usano solo le parole della violenza militare. “Ciò che sta accadendo è una vera guerra scatenata dai Paesi occidentali contro la Russia”. Significative le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore da autorevoli esponenti di Mosca.

“Quando parliamo di ciò che sta accadendo in Ucraina, stiamo parlando del fatto che questa non è più una guerra ibrida, ma reale, che l’Occidente ha preparato a lungo contro la Russia, cercando di distruggere tutto ciò che è russo – dalla lingua alla cultura che è stata in Ucraina per secoli, e vietando alle persone di parlare la loro lingua madre” – ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel corso di una conferenza stampa dopo i colloqui con il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor.

La situazione internazionale è sempre più preoccupante. “Il mondo si avvicina al rischio della Terza Guerra Mondiale di fronte ai preparativi di aggressione contro la Russia”. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dall’agenzia Tass.

“L’operazione speciale che si sta compiendo” in Ucraina “è stata una misura forzata ed estrema, una risposta alla preparazione dell’aggressione da parte degli Stati Uniti d’America e dei suoi satelliti. È ovvio che il mondo si è avvicinato alla minaccia di una terza guerra mondiale per quello che è successo“, ha affermato.

Intanto in Ucraina e in Europa il tema più caldo rimane quello delle armi. E se la Germania è pronta a mandare una quindicina di carri armati Leopard, con il leader francese Macron che apre all’invio dei tank Leclerc, ecco che Mosca muove le sue pedine a migliaia di chilometri dall’epicentro del conflitto. La fregata russa Gorshkov, armata con missili ipersonici Zircon di nuova generazione, parteciperà a esercitazioni congiunte con le marine cinesi e sudafricane a febbraio