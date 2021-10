Ercolano, due giovani uccisi a colpi di pistola

Il fatto è avvenuto in via Marsiglia, nella zona di San Vito

Grave fatto di sangue nella notte ad Ercolano, in provincia di Napoli. Due giovani di 26 anni e 27 sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. Si tratta di due incensurati.

Il fatto è avvenuto in via Marsiglia, nella zona di San Vito. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata, coordinati dalla procura di Napoli, stanno indagando per accertare quale siano state la dinamica e le motivazioni alla base del duplice omicidio. Secondo gli investigatori non è escluso che le vittime siano state scambiate per due ladri. (In aggiornamento)