Treno deragliato, Codacons: Incriminare responsabili lavori manutenzione

L’associazione dei consumatori si costituirà oggi come parte offesa

L’associazione dei consumatori Codacons chiede alla magistratura di incriminare i tecnici che hanno eseguito i lavori di manutenzione sul tratto ferroviario dove ieri è deragliato il Frecciarossa Milano-Salerno. Il Codacons si costituirà oggi stesso parte offesa nell’inchiesta della procura di Lodi. “Quanto emerso nelle ultime ore lascia pochi dubbi sul fatto che, alla base della tragedia, vi sarebbe un errore umano, con uno scambio lasciato aperto verso un binario morto e i sensori di rilevamento errori che non avrebbero segnalato l’anomalia – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per questo riteniamo che la Procura debba incriminare tutti i tecnici che hanno eseguito i lavori di manutenzione sul tratto teatro dell’incidente e i responsabili della sicurezza ferroviaria che hanno dato il via libera al passaggio del Frecciarossa”.