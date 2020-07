Tragedia a Ercolano, bambina di 11 anni annega in una piscina

L’incidente è accaduto poco dopo le 19 nel complesso turistico Hotel Punta Quattro venti

Tragedia a Ercolano, in provincia di Napoli. Una bambina di 11 anni è morta annegata mentre giocava in una delle piscine di acqua salata dell’ Hotel Punta Quattro Venti, in via Marittima. Un complesso a quattro stelle molto frequentato nella stagione estiva da famiglie e giovani di Ercolano e dei comuni dell’area vesuviana. La piccola è stata soccorsa dal 118, che ha tentato invano di rianimarla. Il gravissimo episodio accaduto poco dopo le 19. La piccola – secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata – stava giocando nella piscina più piccola del complesso alberghiero quando, per motivi non ancora accertati, è annegata. I Carabinieri della tenenza di Ercolano e della Compagnia di Torre Annunziata hanno avviato le indagini. Il pm della Procura ha disposto il sequestro della salma. La notizia della tragedia si è presto diffusa in città, mentre ancora le persone presenti in piscina sono attonite per l’accaduto.