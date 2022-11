Tante denunce sulle Cooperative della famiglia del neo deputato Aboubakar Soumahoro

Sull’ex sindacalista arrivano pesanti accuse dall’Unione Sindacale di Base e dalla Cgil

Si moltiplicano indagini sulle presunte irregolarità nella gestione di due cooperative di accoglienza dei migranti della provincia di Latina di proprietà di Marie Therese Mukamitsindo, suocera di Aboubakar Soumahoro, il neo deputato della sinistra rosso-verde, travolto ora da un caso politico. Le indagini si estendono perchè aumentano ogni giorno le segnalazioni. Le indagini aumentano perchè sono tante le segnalazioni che arrivano in Procura giorno dopo giorno, nell’ambito dell’inchiesta che vede indagata per malversazione rproprio Marie Therese Mukamitsindo.

La Procura di Latina ha diramato in queste ore una nota in cui spiega che i temi investigativi sono diversi e complessi e concernono “l’impiego dei fondi erogati, i rapporti con l’erario, i rapporti con i dipendenti, i soggetti coinvolti. Gli accertamenti provengono da notizie e comunicazioni pervenute da una pluralità di fonti, di natura pubblica e privata, e si articolano attraverso il dovuto rigoroso vaglio ed approfondimento di ogni notizia e comunicazione”.

Il tam tam mediatico di questi giorni infatti ha portato allo scoperto numerose testimonianze ed episodi, anche in altre città . Sotto la lente della guardia di finanza non ci sarebbero però soltanto i presunti mancati pagamenti ai dipendenti e contratti non regolari, ma anche l’effettiva destinazione di quei fondi pubblici ricevuti dalle cooperative, che almeno dal 2020 avrebbero incassato cifre a sei zeri dagli enti statali, mediante bandi o erogazioni.



Aldilà delle indagini della magistratura, fioccano i dubbi sulla figura del deputato di origini ivoriane. Pesanti accuse arrivano anche dal suo ex socio e dal mondo dei sindacalisti di Foggia.

“Con i soldi delle donazioni alla nostra vecchia associazione, Aboubakar pagava i braccianti che posavano per i selfie che poi lui postava. Gli dava 50 euro dicendogli di non andare a lavorare, ma di aspettare lui per fare le foto. E per organizzare la protesta di Torretta Antonacci aveva reclutato alcuni migranti di Borgo Mezzanone”, dice a Striscia la Notizia l’ex socio di Soumahoro nella Lega Braccianti, associazione che tutelava i lavoratori nei campi.



E poi ci sono i sindacalisti. “E’ almeno dal 2020 che il gruppo di Aboubakar Soumahoro ha monopolizzato come sindacato il ghetto foggiano di Rignano. Ancora oggi che quelle stesse persone hanno preso lo distanze dalle iniziative di Aboubakar per dissidi legati a un crowfounding, nel ghetto resta una situazione di monopolio e gli altri sindacalisti continuano a non essere i benvenuti“, sostiene il responsabile Flai Cgil, Daniele Iacovelli, che due anni fa ha denunciato alcune di quelle persone per un’aggressione che avrebbe subito assieme ad altri suoi colleghi nel ghetto.

“Tra quelle persone – precisa Iacovelli – Aboubakar non c’era, ma è certo che si trattasse del gruppo di cui lui all’epoca era leader e che lo accompagnava alle manifestazioni di Usb e Lega Braccianti“.

Ma anche, l’Unione Sindacale di Base il suo ex sindacato fa delle precisazioni: “i lavoratori che inizialmente fuoriuscirono dall’Usb nel 2020 per aderire alla Lega Braccianti di Soumahoro “tornarono” nell’Unione sindacale di base perchè “scottati da una gestione economica come quella che sta emergendo dalle indagini e dalle denunce degli stessi”, evidenzia l’ Unione sindacale di base, sottolineando che Soumahoro ha lavorato con l’Usb dal 2007 al 2020 ma nel 2018, dopo “le prime apparizioni sui media, ha mostrato una evidente insofferenza ad una relazione d’organizzazione, piegando le iniziative sindacali alla propria necessità di emergere piuttosto che alla concreta risoluzione dei problemi“.

CiCre