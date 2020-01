Suppletive, salta l’accordo Pd-M5s

Niente coalizione giallorossa nei collegi uninominali del Senato in Campania e della Camera in Lazio e Umbria. Il Blog delle stelle apre le candidature fra gli iscritti

Elezioni suppletive, niente accordo Pd-M5s, salta l’ipoteso di coalizione. L’intesa ventilata non si concretizza, e il Blog delle stelle apre le parlamentarie fra gli iscritti al Movimento 5 stelle, per tre collegi: uninominale Lazio 1 – 01 per la Camera, a Roma; uninominale Campania – 07 per il Senato, a Napoli (23 febbraio); uninominale Umbria – 02 per il Senato, comprendente Terni e altri 59 comuni umbri (8 marzo). Nel Lazio si vota per sostituire Paolo Gentiloni del Pd, nominato commissario Ue all’economia. In Campania lo scomparso Franco Ortolani dei 5 stelle. In Umbria la neo governatrice Donatella Tesei della Lega. Le candidature, tramite la piattaforma Rousseau, vanno avanzate entro le 12 del 14 gennaio per la Campania, ed entro le 12 del 16 gennaio per Lazio e Umbria.