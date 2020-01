Suppletive Napoli, Luigi Napolitano candidato del M5s

Sono 708 i voti riportati su Rousseau dal primo classificato alle parlamentarie per il collegio del Senato



È Luigi Napolitano il candidato del M5s per le elezioni suppletive del collegio uninominale Campania-07 del Senato. Alle 19 di ieri si è conclusa la consultazione su Rousseau, attraverso la quale gli iscritti abilitati residenti in Campania, sono stati chiamati a votare tra i candidati per le parlamentarie suppletive.

Nel corso della giornata sono state espresse complessivamente 1974 preferenze. Questo l’esito della votazione certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai):