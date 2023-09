Stupro cuginette di Caivano: eseguiti 9 arresti, 7 sono minori

Tra gli arrestati c’è anche il fidanzatino di una delle vittime

Nove misure cautelari, per 7 maggiorenni e due minorenni, per lo stupro di gruppo avvenuto al Parco Verde a Caivano nei confronti delle due cugine di 10 e 12 anni. Tra i 9 giovanissimi arrestati per lo stupro c’è anche il fidanzatino di una delle vittime.

Il ragazzino, che è minorenne, avrebbe costretto la bambina a subire rapporti sessuali sotto la minaccia di un bastone: è uno dei retroscena che emerge dall’inchiesta. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri, a lavoro sia la procura per i minorenni di Napoli che la procura di Napoli Nord.

CiCre